Sassuolo, contro il Brescia per ripartire dopo lo stop forzato

L’ultima partita ufficiale del Sassuolo di Roberto De Zerbi risale ormai alla sconfitta casalinga contro il Parma di metà febbraio, dopo di che, a causa della situazione che sta colpendo il nostro paese, gli emiliani si sono visti posticipare le due gare seguenti, contro l’Atalanta e contro il Brescia. Finalmente in questo fine settimana, anche se a porte chiuse, si tornerà a respirare aria di calcio e i neroverdi affronteranno il Brescia domenica al Mapei Stadium. Dopo parecchi giorni di stop forzato gli impegni saranno tanti e sebbene il calendario sia ancora un rebus, è possibile che il Sassuolo debba affrontare quattro match in quindici giorni; detto infatti di quello contro il Brescia, ci saranno poi le sfide contro Inter, Atalanta e Verona che chiuderà il tuor de force il 22 marzo. La classifica è abbastanza tranquilla, con il Genoa che dista sette punti ed ha anche una gara in più ma l’attenzione non dovrà mai venir meno.

Il Sassuolo durante questo periodo in cui sarà chiamato a disputare tanti incontri, dovrà essere determinato e lucido perchè, fatta eccezione per il Brescia dove sulla carta parte favorito, gli altri impegni saranno con formazioni di alta classifica contro le quali dovrà dimostrare grande intensità e grinta per uscire dal campo con dei punti.

Chiaramente la gara contro le rondinelle non va sottovalutata e lo sa bene De Zerbi, bresciano di nascita e di tifo; i lombardi sono in una situazione disperata, a meno sette dalla Sampdoria quart’ultima che ha anche una gara in più da recuperare, e per questo metteranno in campo ogni risorsa per cercare di ottenere punti utili per una salvezza che a questo punto avrebbe del miracoloso.

Quattro partite dunque, a meno di stravolgimenti del calendario sempre possibili, nelle quali il Sassuolo darà la vera immagine di se e chiarirà quali saranno i suoi obiettivi, se una salvezza tranquilla o magari una cavalcata verso l’Europa.

Alessandro Fornetti