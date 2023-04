Sassuolo bis a Viareggio, battuto il Torino in finale

Nell’edizione numero 73 della cosiddetta Coppa Carnevale, riservata alle squadre primavera, trionfano ancora gli emiliani come già successo lo scorso anno, niente da fare per i granata che erano tornati in finale dopo 21 anni

Il torneo di Viareggio incorona ancora il Sassuolo di Francesco Pedone. Quest’anno sono tornate a sfidarsi le formazioni primavera (la stagione passata hanno partecipato le under 18). L’atto finale, disputato oggi pomeriggio allo stadio Ferracci di Torre del Lago (Lucca), vedeva di fronte i neroverdi e il Torino di Antonino Asta, che non si giocava il titolo da ben 21 anni. In un match equilibrato il primo tempo termina 1-1 col botta e risposta nel giro di cinque minuti. In vantaggio il Sassuolo con Corradini che sfrutta un’incertezza difensiva avversaria. Poco dopo ecco il pareggio di Capac bravo a correggere in rete una respinta del portiere neroverde. Gli emiliani si fanno preferire in quanto ad occasioni da gol ma bisogna aspettare il 77′ per il gol decisivo. L’autore è Baldari che di testa firma il punto decisivo bucando l’estremo granata. Secondo successo consecutivo dunque per il Sassuolo che porta a 3 le sue affermazioni nell’albo d’oro della Viareggio Cup. Il Torino rimane a 6 con l’ultimo trionfo che risale ormai al 1998. Ancora in testa alla graduatoria Juventus e Milan con 9 successi. Capocannoniere del torneo di quest’anno Simone Leonardi della Sampdoria con 9 reti all’attivo.

Glauco Dusso