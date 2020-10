Sassuolo, a Napoli per continuare a volare

I neroverdi sono appaiati al secondo posto al pari proprio degli azzurri e vogliono continuare il proprio grande percorso

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi continua a divertire in questo inizio di Serie A e vuole godersi le zone alte della classifica per più tempo possibile, visti anche i passi falsi di alcune delle big durante questi turni di campionato. La compagine emiliana viene da un’altra rimonta stavolta contro il Torino, non vincente ma comunque incredibile per come si era messo il match a pochi minuti dalla fine. In difesa si concedono sempre tante occasioni e delle reti, ma in attacco i neroverdi volano sulle ali dell’entusiasmo con alcuni giocatori chiave che stanno trascinando i compagni. L’inizio di stagione di Djuricic, Berardi e Caputo infatti è di quelli promettenti con i tre che stanno dispensando gol e assist con grande continuità e non sembrano volersi fermare.

Domenica ci sarà il primo impegno che sulla carta vede gli emiliani sfavoriti, ovvero affrontare il Napoli, sul campo sempre vittorioso, in trasferta al San Paolo. La banda di De Zerbi guarda sicuramente con fiducia alla partita che è già importante per testare le ambizioni di entrambe le compagini. Il Napoli vorrà continuare la propria striscia di successi in campionato, il Sassuolo cercherà di tenere alti i ritmi per cercare di giocarsela ad armi pari.

Sarà dunque uno dei match più attesi e sicuramente più spettacolari del week-end con gli emiliani che vorranno continuare a volare n classifica.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti