Sassuolo 1-2 Milan: Pioli vince e rinnova fino al 2022- analisi e pagelle

Nonostante l’orario fa veramente caldo e forse è per questo che inizialmente la partita è sonnolenta, ci vuole un quarto d’ora per vedere qualcosa d’interessante: quando Rebic affonda sulla fascia sinistra e prova a servire a centro area Ibra, ma Peluso compie una grande diagonale e chiude lo spazio.

Sul ribaltamento di fronte è Berardi a rendersi pericoloso con un’azione personale e dopo esser guizzato efficacemente tra i difensori avversari, impegna Donnarumma con un tiro potente ma troppo centrale.

Il Milan vuole la vittoria e spinge di più ed al diciottesimo minuto trova il gol del vantaggio: Peluso si “rimangia la dote” accumulata con il fantastico intervento di pochi minuti prima e commette un grave errore servendo, senza essere pressato, Kessié.

L’ivoriano serve Calhanoglu, il quale pennella a centro area per Ibra, che in tuffo fulmina Consigli.

Dopo il gol gli emiliani provano a portarsi dalle parti di Donnarumma ma gli attacchi risultano essere, nella fase focale, imprecisi e molli fino al clamoroso errore di Calhanoglu il quale, in piena area di rigore, tocca il pallone con il braccio e regala l’estrema punizione ai nero-verdi.

Caputo, implacabile come sempre, non sbaglia ed è 1-1.

Gli uomini di mister Pioli non ci stanno al colpo subito e su una ripartenza micidiale, 3 contro 3 nella metà campo del Sassuolo, Rebic porta via un avversario, riceve Calhanoglu il quale serve una palla d’oro per Ibra che scarta Consigli e infila in rete. Doppietta per il campione svedese.

Nel secondo tempo, con i padroni di casa in dieci per via dell’espulsione di Bourabia a fine primo tempo (al 52esimo), il Milan controlla la situazione e quando riesce ad accelerare cerca il gol della sicurezza: è ancora Ibra a sfiorarlo ma stoppa male la palla di ritorno di Kessié e perde una grande occasione.

Al settantatreesimo minuto è Bennacer a sfiorare il gol con un tiro da fuori area che fa la barba al palo.

Ancora una volta il Diavolo va vicino al terzo gol: Kessié da fuori area impegna Consigli poi sulla ribattuta è Bonaventura, per due volte, a calciare malamente sul portiere.

Il Sassuolo, che ormai non ha più nulla da chiedere a questa stagione, può essere fiero del gioco che cerca sempre di proporre.

Il Milan centra l’obiettivo Europa League, vedremo se accederà direttamente ai gironi o dovrà passare per i preliminari. Pioli può sorridere perchè la società rossonera ha comunicato che il sig. Stefano Pioli resterà sulla panchina del Milan fino al 2022 e aggiungendo che non è il momento giusto per una collaborazione con l’ex tecnico del Lipsia Rangnick.

Pagelle:

Donnarumma: 6,5 Sempre molto preciso e puntuale nei suoi interventi alla sua 200° partita, questo ragazzo, sta diventando sempre di più una sicurezza.

Conti: N.G. (dall’ 11′ Calabria: 6 Oggi non trova il gol, ma non spetta a lui, assolve tranquillamente il compito assegnatogli).

Kjaer: 6 Va spesso in difficoltà per via della sua staticità, in più, oggi ha commesso qualche errore di troppo in fase d’impostazione.

Romagnoli: 6 Non deve svolgere un grande lavoro, purtroppo per lui deve abbandonare il campo per un infortunio. Per la prima volta in questa stagione non gioca tutti i minuti a disposizione. (dal 32′ Gabbia: 6,5 Alla sesta presenza in campionato, non si fa tremare le gambe. In futuro potrà essere una risorsa per il Milan).

Hernandez: 7 Sta diventando un fattore in più in ogni partita. Domina la fascia sinistra con estrema semplicità e ben pochi sono in grado di limitarlo. (dal 46′ Laxalt: 6 Non è Hernandez ma nel secondo tempo non lo ha fatto rimpiangere).

Kessié: 6,5 E’ il solito “trattore” che recupera una marea di palloni ogni partita.

Bennacer: 6 Non si tratta di un fenomeno ma il suo lavoro lo fa sempre. Sfiora il gol con un gran tiro da fuori area. ( dal 79′ Biglia: 5 Entra per dar fiato a Bennacer. Poteva anche rimanere in panchina)

Saelemaekers: 6,5 Meno appariscente rispetto alla gara contro il Bologna, ma questo ragazzo ha doti su cui puntare.

Calhanoglu: 6,5 Assist pennellato per Ibra in occasione del gol e poi, in generale, mostra sempre una gran classe senza uscire dal contesto tattico. Grave la macchia del rigore regalato agli avversari. (dal 79′ Bonaventura: 5 Spreca malamente, per due volte, l’occasione di chiudere la partita).

Rebic: 6,5 Oggi è meno continuo del solito, ma quando accelera, crea sempre la superiorità numerica.

Ibrahimovic: 7,5 Fa un gran gol di testa e poi mette a segno la doppietta nel momento più difficile per il Milan. Si prende sulle spalle la squadra ed è sempre centrale nelle idee dei suoi compagni.

All. Pioli: 7 Il Milan post look down è, finalmente, il suo Milan. La notizia del possibile rinnovo di Rangnick con il Lipsia gli permetterà di festeggiare questa vittoria più serenamente.

Ibra porta in vantaggio il Milan

Fonte foto: Sky sport, calciomercato.com

Firma: Alessandro Nardi