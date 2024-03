Sarri si dimette dalla Lazio! Gotti verso il Lecce

Tempo di lettura meno di un minuto

In Serie A continua il valzer delle panchine. In casa capitolina, terremoto per le dimissioni del tecnico di Bagnoli, mentre, in Salento è pronto l’erede di D’Aversa

Terremoto in casa Lazio con Maurizio Sarri, che ha rassegnato le dimissioni non aspettando nemmeno l’incontro con la propria squadra, al momento in ritiro a Formello. Il tecnico l’ha già fatto sapere alla società, che ad oggi però non le ha ancora accettate. Circolano i primi nomi per sostituirlo e si tratta di un terzetto tutto ex biancoceleste: Rocchi, Brocchi e Klose. A Lecce, invece, si lavora all’erede di Roberto D’Aversa, esonerato dopo la clamorosa testata a Henry del Verona. Luca Gotti sarà il suo sostituto. Domani dovrebbe firmare.

Sandro Caramazza

Fonte foto: San Marino RTV