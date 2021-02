Sarri-Napoli: pro e contro di una scelta che farebbe discutere

Nelle ultime ore più di un quotidiano sportivo ha riportato la notizia di un presunto contatto tra l’allenatore campano e la sua ex squadra

La bomba è stata sganciata. Più di un giornale nazionale quest’oggi ha riportato la notizia secondo la quale il patron De Laurentiis, ormai stanco dell’attuale gestione Gattuso, abbia contattato l’ex tecnico partenopeo per fare un clamoroso ritorno sulla panchina su cui sedette dal 2015 al 2018. Sarri – legato tuttora alla Juventus da un contratto biennale con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo – avrebbe chiesto un contratto importante, anche se inferiore alle cifre percepite a Torino (circa 6 milioni). Al di là dell’aspetto ecomico, il Napoli potrebbe davvero beneficiare di tale scelta? Andiamo alla scoperta dei pro e dei contro di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina al quale è più rimasto legato in carriera.

Pro – L’aspetto emotivo

Il ritorno di quello che fu il condottiero di uno strepitoso Napoli potrebbe riaccendere quell’eccitazione svanita sotto la recente gestione Gattuso. Il miglior Napoli degli ultimi anni è stato quello di Sarri e un suo ritorno all’ombra del Vesuvio porterebbe di certo nuova linfa in una squadra spenta e demotivata. I 36 gol di Higuain, la squadra che cantava sotto la curva B e l’incredibile corsa scudetto – perso a poche giornate dalla fine – sono tutti ricordi indelebili per i tifosi partenopei. Un ritorno del campano potrebbe riaccendere di colpo quel fuoco di cui una squadra umorale come il Napoli necessita tremendamente.

Maurizio Sarri omaggia la curva B del Napoli

Pro – Sarri conosce molti giocatori presenti in rosa

Koulibaly, Mario Rui, Ghoulam e ancora Zielinski, Insigne, Mertens, sono solo alcuni dei giocatori già allenati dal tecnico ex Juve. Sarri tornerebbe in una piazza che conosce alla perfezione e avrebbe a disposizione una rosa di cui conosce pregi e difetti della maggior parte di coloro che la compongono. I calciatori presenti sarebbero inoltre adatti ad un ritorno al 4-3-3, modulo prediletto dell’ex tecnico della Juventus che fece le fortune dei partenopei fino a qualche anno fa.

Pro – Esperienza e trofei, anelli mancanti nella scorsa gestione

Rispetto alla precedente esperienza, Sarri adesso si siederebbe sulla panchina partenopea con ben altro curriculum. Se quando arrivò al Napoli la prima volta poteva vantare nel suo palmarès solo una Coppa Italia di Serie D (vinta con il Sansovino, stagione 2002/03), adesso il tecnico nato a Napoli può annoverare un’Europa League vinta con il Chelsea nella stagione 2018/2019 e soprattutto uno scudetto raggiunto con la Juventus durante lo scorso campionato. Trofei che oltre a rimpolpare la bacheca dell’allenatore hanno di certo incrementato la sua esperienza e la sua capacità di gestione dello spogliatoio, avendo avuto a che fare con grandi campioni (Eden Hazard, Olivier Giroud, Ngolo Kantè, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Gianlugi Buffon, Miralem Pjanic, solo per citarne alcuni) e imparando a gestire una rosa composta da tante stelle. Un bagaglio che Sarri si porterebbe dietro anche a Napoli, mettendolo a dispozione del club campano.

Maurizio Sarri festeggia la vittoria dello Scudetto 2019/2020 con il trofeo in mano

Contro – Quale sarebbe la reazione della piazza partenopea?

16 giugno 2019. È questa la data che ha cambiato per sempre il rapporto tra Sarri e la città di Napoli. La pietra della discordia? La firma per diventare nuovo allenatore della Juventus, succedendo a Massimiliano Allegri e prendendo le redini del club più odiato dai tifosi partenopei. Uno smacco che i napoletani non hanno mai dimenticato, accusando il loro ex tecnico di essere passato “al nemico” dopo aver giurato eterno amore al Napoli. Uno strappo difficilmente ricucibile, che ha intaccato – forse irrimediabilmente – il rapporto d’amore tra le due parti. Come sarebbe possibile dar vita ad una buona stagione partendo da questi presupposti?

Contro – Rischio minestra riscaldata

Un’altra incognita del ritorno di Sarri al Napoli è rappresentata dalla possibilità di dar vita alla più classica delle minestre riscaldate, andando a ricreare un legame che sarebbe solo la brutta copia di quello di 3 anni fa e che difficilmente darebbe gli stessi frutti. Molti giocatori non ci sono più, altri sono ormai vicini alla fine della propria carriera e soprattutto quella “magia” che si era creata – in particolar modo durante l’ultima stagione del tecnico nel capoluogo campano, quella coincisa con la corsa scudetto perso ad una manciata di giornate dalla fine – difficilmente potrebbe ripetersi. Le cose belle sono tali perchè rare, uniche e soprattutto impossibili da replicare allo stesso modo: ecco perchè un Sarri-bis potrebbe rovinare lo splendido ricordo di cio che è stato, sostituendolo con un presente avaro di gioie e soddisfazioni.

Fonti foto: Virgilio Sport, la Repubblica, CalcioNews24

Fabrizio Scarfò