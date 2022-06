Sarà il mercato dei parametri zero: da Pogba a Suarez e non solo

Il calciomercato è pronto a decollare. Tanti i giocatori che andranno via in scadenza di contratto, il prossimo 30 giugno. Si possono addirittura stilare due undici di tutto rispetto

Terminato definitivamente il calcio giocato (almeno quanto ai club) è tempo del calciomercato. Inizierà ufficialmente il 1 luglio ma i giochi sembrano ormai avviati già da un paio di giorni. Moltissime squadre si sono mosse, chi in anticipo per fiutare il colpo a effetto, chi per programmare e riflettere in vista delle prossime settimane di fuoco. Nell’era del calciomercato 2.0, con la moda dei giocatori in scadenza e delle stesse società non più succubi di giocatori e agenti, la grande schiera dei cosiddetti svincolati di lusso si infittisce giorno dopo giorno. A dir la verità, saranno proprio i parametri zero a comandare il calciomercato. Tutte le squadre, comprese le big d’Europa, hanno ormai capito l’andamento del nuovo mercato: cogliere l’opportunità e portarla a casa. Non è un caso, quindi, che i principali uomini mercato sono: Pogba, Dybala, Di Maria, Isco, Suarez. Grandi campioni con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, decisi a trasferirsi a parametro zero. Di seguito, è possibile addirittura stilare un doppio undici di tutto rispetto con praticamente un campione per ruolo.

SQUADRA 1 (4-3-3)

Strakosha; Vrsaljko, Christensen, Romagnoli, Marcelo; Pogba, Kessié, Tolisso; Dembelé, Suarez, Di Maria.

SQUADRA 2 (3-5-2)

Ospina; Luiz Felipe, Mbemba, Tarkowski; Bernardeschi, Mkhitaryan, Matic, Isco, Bale; Dybala, Lacazette.

Sandro Caramazza