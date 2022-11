Sané si ferma, salta l’esordio col Giappone. Germania in ansia

Il giocatore del Bayern Monaco costretto al forfait per la sfida di domani contro i nipponici. I tedeschi scenderanno in campo domani alle 14 ore italiane

Leroy Sané si è infortunato. Problema al ginocchio per il forte attaccante della Germania che dovrà dire no alla partita d’esordio contro il Giappone in programma domani pomeriggio. Ad annunciarlo la stessa federazione tedesca. Brutta notizia dunque per Hans-Dieter Flick che dovrà fare a meno di uno suoi giocatori più in forma. Con il Bayern Monaco ha al momento totalizzato 10 gol e sei assist in 19 presenze complessive. Il Mondiale non sarebbe a rischio, da capire se ce la farà per il match della seconda giornata dei gironi contro la Spagna.

Sandro Caramazza