Sanchez “maravilla” tutti, l’Inter si allontana

Una settimana fa dopo un post su Instagram del Niño si pensava alla rottura. Lo stipendio da top e le ultime stagioni passate più in infermeria che sul campo aprono, però, le porte a qualche riflessione. Intanto si fanno ipotesi su gennaio

La pazza Inter fuori e dentro il campo. Eppure quando tutto sembrava tranquillo ecco Alexis Sanchez che, dopo la partita vinta in trasferta contro il Sassuolo dalla sua squadra, mette in piazza la sua frustrazione, per non essere sceso in campo, con una storia su Instagram. “Nel posto sbagliato non puoi brillare” questo il sunto di quanto pubblicato dal cileno, dimenticandosi in un colpo solo che il “posto” in cui si trova lo sta pagando profumatamente senza aver dato, nelle poco più di due stagioni di militanza, molta continuità alle sue prestazioni.

La storia social di Sanchez dopo Sassuolo-Inter – Fonte fcinter1908.it

Da quando il numero 7, cifra che richiama anche i milioni del suo stipendio, ha firmato per l’Inter il suo percorso è stato falcidiato dai continui infortuni. Almeno sei sono gli stop patiti dall’attaccante, quasi sempre subiti in nazionale. Nel primo anno costrinse Antonio Conte a giocarsi la prima parte dell’anno, quella decisiva per la Champions, con due attaccanti più l’acerbo Esposito. Idem la stagione successiva con meno tempo ai box. La stessa cosa è accaduta quest’anno, con un problema che lo ha costretto a saltare le prime tre giornate di campionato. Ora Simone Inzaghi sta iniziando a buttarlo nella mischia e, per noi giustamente, lo sta centellinando per non rischiare ricadute.

Prima della pausa per le nazionali arriva la stoccata cilena per l’assenza al Mapei Stadium. Subito indignata la maggior parte dei tifosi che gli sbatte in faccia il suo contratto dorato e non accetta prese di posizione del genere. La spaccatura tra lui e l’ambiente si fa dunque più evidente, soprattutto dopo le gare da titolarissimo con il Cile.

Le strade adesso sono due. Al rientro alla Pinetina ci sarà un probabile confronto con il mister che in una fase decisiva tra campionato e coppa vorrà sicuramente puntare anche su di lui. Può essere dunque che se Sanchez riuscirà a dare il suo contributo alla causa il caso possa rientrare. Altrimenti i fari sono già puntati verso gennaio, mese in cui, a detta anche di Marotta, potrebbero arrivare un paio di regali per Inzaghi. La situazione però non è cambiata, dovrà uscire qualcuno per alleggerire soprattutto il monte ingaggi e Sanchez sembra essere l’indiziato numero uno.

E’ in primis la Liga il campionato che radio mercato associa al Niño Maravilla. C’è chi parla del Valencia, chi del Betis o addirittura l’affascinante idea del Rayo Vallecano di creare una super coppia con Radamel Falcao. Per l’Inter, invece, la pista più calda sembra essere quella che porta a Jovic in prestito dal Real Madrid. L’attaccante serbo ai margini della squadra potrebbe essere il profilo più adatto per occupare la casella lasciata eventualmente libera da Sanchez.

Adesso, però, c’è da pensare al presente e lui, come il resto della squadra, deve avere solo l’Inter in testa. Dopo la sosta inizia una settimana cruciale con Lazio e Juventus in campionato e Sheriff in Champions League nel mezzo. Simone Inzaghi avrà bisogno della rosa al completo. Soprattutto la sfida dell’Olimpico sarà condizionata dal rientro dei sudamericani a poche ore dal match. Chi se non il continente delle telenovelas poteva regalare l’ennesima puntata di questa stagione nerazzurra, con Sanchez sicuro protagonista. Sul campo, si spera.

Glauco Dusso