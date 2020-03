Sampdoria-Verona: Vittoria di rigore

Vince la squadra di Ranieri con una doppietta del corsaro delle aree di rigore, Quagliarella. Tre punti fondamentali in chiave salvezza. Il Verona perde e manca l’aggancio al settimo posto

Nel primo tempo Sampdoria e Verona si schierano con i moduli base. La squadra di Ranieri è in campo con il suo classico 4-4-2 fatto di linee strette e rilanci in verticale per la coppia d’attacco, Quagliarella – Gabbiadini. Dall’altra il Verona costruisce quattro linee: tre difensori, quattro centrocampisti con i due centrali a controllo del cuore del gioco e i laterali a correre sulle corsie esterne su cui sovraccaricano, a destra e a sinistra, i rispettivi trequartisti Verre e Zaccagni, mentre Di Carmine è l’unica punta al centro tra i difensori della Sampdoria Tonelli e Yoshida.

Il Verona aggredisce con Lazovic sulla sinistra, la Sampdoria arranca all’indietro e non esce mai dalla sua metà campo. Nel primo quarto d’ora Gabbiadini e Quagliarella non ricevono una palla giocabile che è una. Poi dopo il 15′ Audero para la testata dentro l’area di Di Carmine e appare nell’altra metà campo, il tiro centrale firmato dal sinistro di Gabbiadini. Il Verona controlla la partita palleggiando con Pessina, Lazovic e Amrabat migliori in campo. Tanto sforzo è premiato con una azione che racchiude il pensiero offensivo della squadra di Juric: palla da destra a sinistra, uno contro uno vinto da Lazovic cross sul secondo palo e Zaccagni, che ha aggredito l’area, fissa il primo tempo sull’1-0 per il Verona.

Quando ricomincia il secondo tempo, la Sampdoria è in campo con il 3-5-2: Ranieri alza Augello come quinto a sinistra per creare una spina nel fianco del Verona. La mossa funziona perché arrivano le occasioni da gol, mentre il Verona perde qualità nel palleggio e nella produzione delle azioni d’attacco. Non c’è più il gioco sulle fasce.

Nascono allora le occasioni di marca sampdoriana: il tiro di Jankto parato, i colpi di testa di Depaoli e Tonelli alti di poco. Poi entra in gioco Quagliarella. Al 77′ raccoglie in area un cross da destra di Depaoli e pareggia. Quindi esorcizza l’ingresso del grande ex Pazzini segnado su rigore, concesso per gomitata di Dawidowicz su Ekdal, il gol del 2-1 che porta la Sampdoria a quota 26 punti poco sopra la zona calda. Dopo cinque di recupero vince la Sampdoria. La sua è una vittoria di rigore.

La Sampdoria vince grazie a un secondo tempo giocato con carattere e una migliore disposizione tattica trovata da Ranieri. Quagliarella trascinatore.

Il Verona dopo un bel primo tempo perde continuità e qualità. La mossa di Augello lo destabilizza sul piano tattico. Non aver saputo reagire è stato il suo limite.

