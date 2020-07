Sampdoria-Spal 3-0, la sentenza Linetty affonda i ferraresi

I blucerchiati si aggiudicano lo scontro diretto e si trascinano fuori dalle sabbie mobili, gli emiliani con un piede in Serie B

Sfida salvezza che ha il sapore della penultima spiaggia per la Spal. Allo stadio Luigi Ferraris di Genoa, la Sampdoria ospita la squadra di Di Biagio in un match che ha un valore enorme per entrambe le compagini.

Mister Ranieri, che deve ancora fare a meno di bomber Quagliarella, si affida in attacco alla coppia Ramirez-Gabbiadini. Di Biagio conferma Floccari dopo l’eurogoal contro il Milan, relegando in panchina la stella Petagna.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Ramirez.

All.: Claudio Ranieri.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Murgia, Sala; Floccari, Cerri.

All.: Luigi Di Biagio.

Il film della partita – Primo tempo senza storia quello fra Sampdoria e Spal, con i blucerchiati avanti di ben 3 reti dopo 45′. Apre le danze Linetty al 14′, bravissimo a sfruttare un rilancio non impeccabile di Sala, il suo tiro da fuori area non lascia scampo a Letica. Gli uomini di Ranieri controllano la partita senza particolari patemi fino al 45′, quando con due fiammate improvvise di Gabbiadini prima (splendido il suo calcio di punizione) e di Linetty poi (gran sinistro su assist di Ramirez) chiudono virtualmente il match.

La seconda frazione non riserva alcuna sorpresa, una timida reazione da parte della compagine ferrarese è affidata all’iniziativa di Strefezza che al 58′ prende la mira, ma Audero neutralizza il pericolo con relativa facilità. L’ingresso di Petagna al 60′ al posto di Vicari, dona una leggera scossa alla Spal. Il prossimo centravanti del Napoli all’83’ spara all’angolino basso di sinistra, ma l’estremo difensore dei blucerchiati si supera, negando il gol della bandiera alla Spal.

Vittoria di platino per la Samp, che si allontana dalla zona calda (+7 dalla terzultima), anche se servirà ancora un ultimo sforzo per considerarsi definitivamente salvi. Spal irriconoscibile rispetto alla squadra pimpante vista con il Milan, la permanenza in Serie A rimane una chimera.

FOTO: Sampnews24.com

Marco Fabio Ceccatelli