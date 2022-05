Sampdoria, salvezza centrata con troppa fatica

I blucerchiati confermano la categoria in una stagione con molte ombre e poche luci

La stagione della Sampdoria è stata molto travagliata, con D’Aversa prima e Giampaolo poi che hanno trovato parecchie difficoltà nel dare alla squadra un’identità precisa ed un gioco apprezzabile. La salvezza, obiettivo minimo del club, è stata raggiunta con due turni d’anticipo e con la testa libera i liguri hanno sfoderato forse la miglior prestazione dell’anno nel turno appena trascorso contro la Fiorentina. Per troppo tempo però la squadra ha rischiato di precipitare nella zona rossa salvandosi grazie alla vittoria nel derby col Genoa ed ai risultati spesso deludenti delle compagini che stavano sotto in classifica.

La situazione societaria non ha aiutato, si è fatto tanto caos e il rendimento della Sampdoria ne ha risentito, con i giocatori e l’allenatore spesso costretti a fare quadrato per non pensare alle vicende extra-campo. Giampaolo da quando ha assunto la guida dei blucerchiati ha avuto degli acuti come il 4-0 contro il Sassuolo e le vittorie contro Genoa e Fiorentina già citate, ma ha anche patito troppe sconfitte che sarebbero potute costar caro, come quelle contro Spezia, Udinese e Salernitana. Questa stagione deve essere da monito ai doriani che dovranno alzare il livello del proprio calcio dalla prossima stagione per non essere di nuovo intrappolati nelle zone basse della classifica.

Tuttavia oltre al risultato del campo con il raggiungimento della salvezza, ci sono anche alcune buone notizie riguardanti i singoli calciatori che più di altri si sono fatti notare. Candreva è stato l’uomo in più della squadra, fino a gennaio era uno dei migliori centrocampisti del campionato, poi è arrivato un calo che è anche da imputare al cambio di ruolo pensato per lui da Giampaolo, non più esterno ma mezzala. In attacco Caputo ha disputato una stagione solida, buon numero di gol e tanto lavoro per la squadra mentre Gabbiadini prima dell’infortunio era in forma smagliante. L’acquisto di Sabiri si è rivelato una gran mossa, l’ex Ascoli si è preso il posto da titolare ed ha dispensato tanta qualità ed incisività nella zona della trequarti, col merito di aver siglato il gol decisivo nel derby salvezza. La Sampdoria dovrà certamente ripartire da loro nella prossima annata cercando di chiudere anche questa al meglio, con in arrivo la sfida proibitiva ma stimolante a San Siro contro l’Inter.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti