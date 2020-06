Sampdoria, Ranieri prepara un’altra magia ma la ripresa è da brivido

Tredici partite per condurre la nave in porto e salvarsi, il tecnico romano ha già fatto miracoli in passato. Tensione in allenamento alla vigilia di due incontri durissimi

La piazza è di quelle gloriose, Claudio Ranieri lo sa bene. Il mister testaccino è pronto ad una nuova impresa, inaspettata per i tifosi, abituati in questi anni a ben altri campionati. La Sampdoria targata 2019/20 è piano piano sprofondata verso lidi non previsti. La sfortunata esperienza di Eusebio Di Francesco ha lasciato in eredità a Ranieri una bella gatta da pelare. Adesso la ripresa, un punto dalla zona calda e primi due match difficilissimi. Domenica si recupera l’incontro della 25^ giornata a San Siro contro l’Inter. Mercoledì, invece, si parte con il finale di stagione, da casa sua, all’Olimpico al cospetto della Roma. Non proprio un inizio morbido.

Gli allenamenti, intanto, proseguono a ritmi alti, a volte bollenti. Alcune fonti riferiscono anche di uno scontro di gioco tra Tonelli e Ramirez, che dimostrano una carica già bel oltre il livello di guardia. A seguito di questo episodio Ranieri sarebbe stato costretto ad interrompere la partitella di rito. Proprio l’uruguagio sarà uno degli elementi cardine dell’undici blucerchiato, capace con i suoi colpi di sparigliare le carte delle difese avversarie. Dalle ultime sedute, invece, c’è apprensione sulle condizioni di un’altra pedina fondamentale, Fabio Quagliarella. Metà allenamento fatto con il gruppo saltando la partita non ha lasciato buone impressioni, le condizioni dell’attaccante saranno valutate nei prossimi giorni.

La formazione in vista di domenica sera sarà frutto della risoluzione delle precedenti questioni. Gli screzi non porteranno a nessuna decisione drastica, fanno parte del gioco. Ramirez sarà regolarmente a sostegno delle punte. In quest’ultime ci sarà sicuramente Gabbiadini e poi se Quagliarella non riuscirà a recuperare scaldano i motori La Gumina e l’ex di turno Bonazzoli, giovane di belle speranze ai tempi della primavera nerazzurra. In difesa pronto il giapponese Yoshida a far coppia con Tonelli.

La missione doriana è pronta a partire, Ranieri sa come si fa.

Glauco Dusso