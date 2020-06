Sampdoria, operazione salvezza

I blucerchiati torneranno in campo a fine giugno per il recupero con l’Inter e chiuderanno a Brescia ad inizio agosto

La Sampdoria guidata da Claudio Ranieri è invischiata nella lotta per non retrocedere, poichè dista soltanto un punto dal Lecce terzultimo anche se ha un match da recuperare. Si ripartirà proprio da quello in casa Samp, il 21 giugno c’è la partita contro l’Inter che segnerà ufficialmente il ritorno in campo di una delle squadre più colpite in assoluto dal Covid-19. La sfida ai nerazzurri appare proibitiva data la forza dell’avversario, ma visto il periodo potrà davvero succedere di tutto.

Il calendario per Quagliarella e compagni non è proprio positivo, perchè dopo l’Inter ci sarà la Roma e poi dovranno vedersela anche con Atalanta, Juventus e Milan oltre che nel derby con il Genoa del 22 luglio. Uno sprint salvezza che presenta parecchie insidie dunque per una compagine che fa una gran fatica a segnare e dalla quale ad inizio stagione ci si aspettava sicuramente di più. Il miglior marcatore è Quagliarella con 9 reti seguito da Gabbiadini con 6 per un totale di 28 centri in venticinque partite. Proprio Quagliarella da leader qual è dovrà trascinare i propri compagni verso una salvezza che visto il potenziale della rosa sarebbe il minimo, ma che per com’è la situazione odierna sarebbe il massimo a cui il club possa aspirare.

Saranno importanti infine gli scontri diretti, di cui quelli consecutivi contro Lecce e Spal e quello all’ultima giornata contro il Brescia che segnerà la fine del campionato e decreterà ogni verdetto. La Sampdotria è pronta a ripartire per regalare ai tifosi un finale di stagione all’altezza del blasone della squadra.

Fonte foto: primocanale

Alessandro Fornetti