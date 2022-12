Sampdoria, infortunio per Quagliarella

Il capitano blucerchiato si è infortunato al ginocchio sinistro nel ritiro turco della squadra e ora farà ritorno a Genova

Piove sul bagnato in casa Sampdoria, il capitano Fabio Quagliarella si è infortunato al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione legamentosa che verrà valutata nei prossimi giorni dall’ortopedico del club per stabilire i tempi di recupero, che sicuramente non saranno brevi. Infatti la Samp ha bloccato il trasferimento di Caputo all’Empoli per capire la gravità dell’infortunio e in caso rinforzarsi dal mercato.

Sarà dura per i ragazzi di Stankovic alla ripresa del campionato, visto che ripartiranno dal penultimo posto a 6 punti e senza il loro capitano.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina