Sampdoria in caduta libera

La società ligure sembra essere salita sul treno sbagliato, un direttissimo verso la serie B

Quello che si può notare dall’esterno fa suppore che ci sia un intero ambiente in confusione, una gran confusione. Negli ultimi due anni il campo ha dato risultati ed indicazioni abbastanza chiare, dal dopo Ranieri le cose sono andate solo in una direzione e non si sono più raddrizzate. Lo scorso campionato la Samp galleggiava nelle zone basse della classifica con 20 punti dopo 22 giornate, a Gennaio, venne quindi deciso l’esonero di Roberto D’Aversa e il ritorno di Giampaolo, il quale ha poi collezionato 16 punti in 16 partite. La situazione chiaramente non migliorò ma si raggiunse comunque la salvezza. Il ritorno del figliol prodigo non portò quindi al tanto sperato cambio di marcia e certamente non si possono dimenticare i “mugugni” dei tifosi blucerchiati, già dopo poche settimane dall’insediamento di Giampaolo. Nonostante tutto, la società trattenne il tecnico, anche senza i tanto attesi miglioramenti. I chiari e negativi segnali dati dal rendimento della squadra nel resto della stagione, non hanno nemmeno impedito la conferma di Marco Giampaolo alla guida tecnica anche per il 2022/23. Purtroppo però, così come nella scorsa stagione, il trend ha continuato ad essere negativo anche nell’attuale con pessimi risultati della squadra che in 8 giornate ha collezionato soltanto 2 miseri punticini. Conseguenza quasi naturale, esonero per l’allenatore abruzzese e arrivo di Dejan Stankovic. Paradosso dei paradossi, la Samp accumula, sin qui, più allenatori che punti, 3 a 2, ricordiamo infatti che D’Aversa è ancora a libro paga blucerchiato. Come da tradizione, con il cambio dell’allenatore, non si perde e si acciuffa un pareggio esterno col Bologna. Arriva poi una sconfitta casalinga con la Roma e finalmente la prima vittoria stagionale, 1-0 in casa della Cremonese. Altre tre partite e purtroppo la classifica non si muove e parla chiaro 6 punti in 14 partite. Sono 6 anche i goal sin qui segnati, ultima nei 5 maggiori campionati europei, contro i 25 subiti.

Il caloroso tifo blucerchiato

Rimanendo alla pura cronaca e senza voler infierire, dobbiamo sottolineare che nemmeno i calciatori blucerchiati si stanno mettendo in evidenza positivamente. Se guardiamo le statistiche della serie A, gli unici blucerchiati in classifica sono presenti in quella delle ammonizioni. La Samp ha la peggior differenza reti del campionato. Si costruisce poco e ci si affida più che altro al caso e certamente, di questo passo, sarà davvero difficile aspettarsi dei miglioramenti in classifica. Se ben tre allenatori non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa, allora, probabilmente la squadra e tutto lo staff, devono isolarsi, creare un limbo nel quale immergersi e cercare di tirare fuori idee e muscoli per tornare a conquistare risultati positivi. Sabato a Marassi ci sarà ospite il Lecce, una squadra che gioca al calcio, con i suoi limiti certo, ma cerca di giocare a calcio, quello che non vediamo fare ormai da tanto tempo alla Sampdoria. Una nota lieta vogliamo evidenziarla perché constatiamo con grande piacere che, nonostante il lungo periodo nero della squadra, i tifosi, encomiabili, non fanno mai mancare il loro supporto. Siamo convinti che questo serva davvero molto e aiuti gli stessi calciatori a dare il massimo in ogni situazione, a responsabilizzarli, a spingerli avanti per non arrendersi.

Tifosi sempre vicini alla squadra

La Sampdoria è scuramente una delle società di serie A con i conti in regola e si parla ormai da tempo immemore della sua cessione e quindi, la stabilità interna, la tranquillità societaria, non si possono dare per scontate. Come abbiamo avuto modo di analizzare in un altro articolo e per altri motivi (leggi qui), sono molti i fattori che rendono una squadra di calcio vincente e, ad oggi, alcuni di questi fattori sembrano essere lontani dai blucerchiati. La squadra sembra aver perso entusiasmo ed ovviamente questo si può spiegare dagli scarsi risultati del campo, ma non ci fermeremmo solo a quelli, appunto. La cessione della società ha diversi potenziali acquirenti, da un interesse qatariota ad una cordata d’oltreoceano, al momento non vi sono certezze in merito. Ovviamente trattative del genere si usa effettuarle con un certo riserbo e quindi nulla vieta che possano esserci notizie anche a sorpresa, a giochi fatti insomma. La valutazione che fa il Presidente Ferrero è abbastanza realistica e si aggira intorno ai 160/180mln di euro e questo dovrebbe, di logica, facilitare un’eventuale trattativa.

Fonti foto: socialmediasoccer.com; Ilsole24ore.com; tag24.it

Luigi A. Cerbara