Sampdoria e Sassuolo si annullano a vicenda, a Marassi finisce 0-0

I neroverdi resistono nonostante l’espulsione di Peluso nel primo, qualche rimpianto in più per i blucerchiati

Una partita dura, equilibrata, tesa quella andata in scena nel pomeriggio tra Sampdoria e Sassuolo. Un pareggio a reti bianche non privo di emozioni, che consente ad entrambe le formazioni di fare un passo in avanti nella corsa alla salvezza ma lascia l’amaro in bocca alla squadra di Ranieri. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo le due squadre si studiano, la Sampdoria mantiene il possesso palla ma non riesce a creare pericoli, almeno fino al minuto 25, quando Gabbiadini lanciato in contropiede viene atterrato da Peluso. L’arbitro espelle il terzino del Sassuolo, ma dal replay la decisione sembra esagerata dato che Gabbiadini era diretto verso l’esterno del campo e dunque non si stava concretizzando una chiara occasione da gol. De Zerbi manda in campo Rogerio al posto di Traoré ed i neroverdi reggono con tranquillità fino alla fine del primo tempo, che si chiude 0-0.

Nella ripresa nonostante l’uomo in meno il Sassuolo parte meglio, con Boga che centra il palo dopo otto minuti ad Audero battuto. La reazione della Sampdoria non si fa attendere ed arriva grazie a Quagliarella, la cui girata al volo però finisce fuori misura. Ancora Sassuolo pericoloso a metà ripresa, con Caputo che impegna Audero con un bel diagonale in area. Di fatto questa è l’ultima emozione dell’intero match. Il Sassuolo si difende con ordine, la Sampdoria prova l’assedio finale ma non crea pericoli particolari ad eccezione di un rigore chiesto da Gabbiadini per trattenuta ai suoi danni. Finisce così, 0-0. De Zerbi porta a casa un punto prezioso vista la gran parte del match passata in inferiorità numerica. Ranieri invece ha qualche rimpianto in più, la zona retrocessione è ancora troppo vicina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Telenord.it)