Sampdoria-D’Aversa, adesso è finita davvero: pronto il ritorno di Giampaolo

Dopo diversi rinvii e ripensamenti adesso è ufficiale, la squadra blucerchiata cambia allenatore dopo la sconfitta interna contro il Torino. Il sostituto dovrebbe essere un volto già noto nell’ambiente ligure

Come il “Revenant” di Leonardo Di Caprio Roberto D’Aversa aveva proseguito il suo percorso irto di difficoltà e in qualche modo si pensava potesse sopravvivere fino alla fine. Non è stato così. Nonostante le peripezie societarie nelle ultime ore è arrivato l’esonero. Troppo altalenante il cammino della Samp e alcune sconfitte, come l’ultima di sabato a Marassi con il Torino, hanno fatto traboccare il vaso del malcontento generale intorno al tecnico. Manca l’ufficialità ma il sostituto dovrebbe essere Marco Giampaolo che tanto bene fece proprio a Genova tra il 2016 e 2019. Si lavora per gli ultimi dettagli, si spera di risolvere a breve anche perché domani c’è la sfida di Coppa Italia in casa della Juventus. Nelle prossime ore dovrebbero esserci novità a riguardo. In casa Samp aspettano fiduciosi.

Glauco Dusso