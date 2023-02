Sampdoria, Colley saluta: lo attende il Besiktas

Cessione in vista per i liguri con il centrale gambiano che si trasferisce in Turchia

Omar Colley lascia la Sampdoria direzione Besiktas. Il club turco ha perfezionato l’acquisto del difensore con un offerta da 2,5 milioni di euro più bonus che ha accontentato sia la società che il giocatore, che riteneva conclusa la sua avventura a Genova. In termini di campo i blucerchiati perdono il loro leader difensivo ma avevano già chiuso il colpo Nuytinck dall’Udinese per la sostituzione. Positiva comunque l’avventura del gambiano nel nostro campionato, difensore solido che ha avuto degli ottimi momenti a fronte di qualche errore ma che si è distinto sicuramente in modo positivo in una compagine come la Sampdoria.

Fonte foto: sampdorianews.net

Alessandro Fornetti