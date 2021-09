Sampdoria, buon inizio nonostante l’assenza di vittorie

I blucerchiati a causa di un calendario difficile sono ancora a secco di successi, ma le prime impressioni sono senz’altro positive

La Sampdoria di Roberto d’Aversa ha avuto nelle prime tre giornate uno dei calendari più difficili in assoluto, avendo affrontato entrambe le milanesi inframezzate dal Sassuolo, squadra piena di talento e ormai temuta da tutti. Il nuovo allenatore ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, affidandosi allo stesso undici con l’unica eccezione di Caputo, acquistato l’ultimo giorno di mercato ed impiegato subito da titolare nella terza giornata contro l’Inter. Ottima tenuta difensiva mostrata in questo piccolo scorcio di stagione, in contrasto con l’attacco ancora con le polveri bagnate, con le uniche due reti arrivate da due difensori.

Nonostante i due punti raccolti in tre giornate i blucerchiati possono ritenersi soddisfatti del loro cammino, visto che in tutti i match hanno dato filo da torcere alle più quotate avversarie; all’esordio hanno spaventato il Milan perdendo comunque di misura, poi hanno bloccato sullo 0-0 una compagine offensiva come il Sassuolo ed infine hanno costretto anche l’Inter sul pareggio riprendendola due volte e lottando fino all’ultimo minuto.

Dopo le prime ottime dimostrazioni i ragazzi di D’Aversa cercheranno contro l’Empoli i primi tre punti della stagione, in un match che si preannuncia scoppiettante visto che i toscani devono riparare all’inaspettato ko contro il Venezia. Dopo questo incontro ancora due test proibitivi per i liguri, nel turno infrasettimanale contro il Napoli e dopo tre giorni contro la Juventus, con un calendario che di certo non è stato benevolo in questo inizio.

La Sampdoria però si è confermata una compagine solida e ormai rodata, guidata da un ottimo tecnico e che potrà fare bene anche quest’anno per provare a confermare l’ottimo piazzamento della scorsa stagione, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita.

Alessandro Fornetti