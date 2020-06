Sampdoria-Bologna 1-2: un minuto di fuoco condanna Ranieri

Barrow decisivo nella vittoria dei felsinei, che possono navigare, verso una salvezza tranquilla

Il clima torrido di Genova, la classifica che non fa storcere il naso a nessuno in caso di pareggio e le partite ravvicinate hanno sicuramente influito sul sonnolento avvio di gara, dove fino al ventesimo minuto non ci sono sprazzi.

A svegliare gli spettatori ci pensa Sansone, che dal vertice sinistro dell’area piccola, spara addosso ad Audero la prima palla gol del match.

Il primo tempo scorre pigramente, senza uscire dai binari della monotonia e le due squadre non fanno nulla per affondare il coltello ed i doriani, che hanno molto più da perdere, sporadicamente si affacciano nei pressi dell’area avversaria senza creare alcun pericolo.

Subito dopo il cooling break, anche i padroni di casa battono un colpo: La Gumina viene imbeccato perfettamente e “taglia a fette” la difesa felsina, sul suo diagonale Skorupski è sveglio e pronto ad abbassare la saracinesca.

Questo dà fiducia agli uomini di Ranieri, che applicano una supremazia territoriale fino alla fine del tempo la quale, tuttavia, risulta sterile.

Nella seconda frazione, i blucerchiati, provano ad attaccare di più mentre gli emiliani sembrano accontentarsi di controllare la situazione e ci riescono bene, dato che Gabbiadini e Co. non riescono a creare occasioni importanti.

Al cinquantaduesimo è Bereszynski a cercare il “jolly” da fuori area ma il suo tiro termina, di poco, sul fondo.

La partita procede a sprazzi ed in uno di questi, Vieira, lancia bene Linetty ma il suo tiro viene contratto in calcio d’angolo: sfuma in questo modo una buona occasione da gol.

Sul susseguente corner è Viera a tentare di scardinare il risultato ma il suo tiro dal limite dell’area, risulta potente ma poco preciso.

Ci riesce Barrow a modificare il punteggio al settantesimo: il Bologna effettua una ripartenza ferale e Palacio, con una grande apertura, trova Orsolini, il quale viene steso in area di rigore.

Ci pensa l’ex atalantino a portare in vantaggio il Bologna, mettendo in serio pericolo la Sampdoria e non è finita: dopo appena un minuto, Barrow, penetra in area da sinistra e (anche grazie ad un rimpallo favorevole) serve Orsolini, che a porta vuota affonda i genovesi, il gol di Bonazzoli serve solo a dar pepe al finale.

Mihajlovic può essere veramente soddisfatto della stagione dei suoi ragazzi, che raggiungeranno una comoda salvezza, obbiettivo dichiarato ad inizio stagione.

Ranieri deve preoccuparsi: dopo la sconfitta contro la “sua” Roma, oggi concede il bis ed il Lecce è sempre vicino.

