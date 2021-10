Sampdoria allergica ai 3 punti, D’Aversa ora rischia

A Cagliari è arrivata la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate, in mezzo il pareggio con l’Udinese a Marassi, la dirigenza blucerchiata ora valuta la posizione del tecnico ed escono i primi nomi per il successore

La Sampdoria alla ricerca di un sorriso. E’ ormai passato un mese dall’ultima vittoria dei liguri, avvenuta in quel di Empoli. Ieri i blucerchiati hanno concesso la prima vittoria in campionato al Cagliari senza dare la sensazione di poter fare qualcosa per impedirlo. Roberto D’Aversa ora si deve guardare le spalle, se non ci sarà un rapido miglioramento potrebbe arrivare la decisione di cambiare da parte della società. Tra i nomi che potrebbero sedersi sulla panchina della Samp c’è il solito Iachini ma è venuto fuori anche quello di Eugenio Corini, reduce dalla stagione a Lecce. Venerdì sfida decisiva per il tecnico blucerchiato nel derby ligure con lo Spezia, prova assolutamente da non fallire.

Glauco Dusso