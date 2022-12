Sampdoria: al cinema il documentario La Bella Stagione di Marco Ponti

Dal 28 novembre nelle sale italiane è proiettato il racconto romantico della grande formazione blucerchiata che incantò l’Italia e l’Europa

In un periodo in cui il presente è difficile e incerto, i tifosi della Sampdoria possono trovare rifugio nella nostalgia, che attraverso il cinema spesso prende la sua forma migliore. Da fine novembre infatti, sul grande schermo, è possibile vedere il film La Bella Stagione di Marco Ponti. Il documentario racconta le stagioni d’oro della Sampdoria di Vialli e Mancini attraverso le testimonianze dei principali protagonisti dell’epoca, ma non si focalizza solo sui risultati. Anzi, il film mette molto l’accento sui sentimenti, sull’amicizia, in particolare tra le due star della squadra, Vialli e Mancini, mostrando come i rapporti umani veri nel calcio possano portare ad ottenere risultati impensabili in campo e legami solidi fuori dal campo. Un film assolutamente da guardare.

Luca Missori

(Fonte immagine: Universalmovies.it)