Samp, Candreva Ranieri e Quaglierella un triumvirato per la salvezza

Nella stagione più burrascosa nella storia i blucerchiati puntano alla tranquillità

Con due sconfitte ed una sola vittoria non si può dire che la Sampdoria sia partita col piede giusto, è vero.

Ma si può comunque ragionare sul fatto che i tre punti strappati in rimonta al Franchi contro la Fiorentina dimostrino quale sia il vero potenziale dei doriani.

C’è da lavorare, è evidente. Così come è chiaro che tra teste di serie e squadre di seconda fascia la Serie A sia diventata, quest’anno, molto più agguerrita rispetto alle scorse edizioni.

Guardando infatti ai rinforzi di Fiorentina, Cagliari, Udinese e Genoa, proprio con questo si prefigura un derby della Lanterna avvincente sia tecnicamente che emotivamente, nulla può essere lasciato al caso.

Eppure la Samp è riuscita a fare di necessità virtù con i mezzi a disposizione, allestendo un mercato di tutto rispetto a cominciare dall’arrivo di Candreva.

Un buon colpo dall’alto della sua esperienza in un campionato, poi, che conosce abbastanza bene.

Completano il quadro un altro ex laziale come Keita, un centrocampista navigato come Adrien Silva fortemente voluto da Ranieri ed il sogno di riuscire a portare un campione di chiara fama già svincolato come Asamoah a Genova.

Certo acquisti del genere non avranno entusiasmato una piazza passionale come quella doriana, ma si rivelano centrali in ottica di una stagione tutta volta ad una serie conferme altrimenti molto difficili.

La capacità di risolvere problemi del resto è una di quelle qualità che salta subito all’occhio quando si vede il curriculum di Sor Claudio. Uno di quei personaggi che conosce bene il calcio e le sue dinamiche, sapendo arrivare rapidamente al punto senza troppe chiacchiere.

Lo dimostra la scossa che è riuscito a dare lo scorso anno subentrando a Di Francesco e salvando una stagione che poteva già essere scritta con una retrocessione incombente.

Discorso diverso quest’anno visto che di tempo per pianificare obiettivi ce ne è stato, così come di entrare in empatia con la rosa.

La strada si prospetta in salita è vero, ma la squadra può contare su un bomber nel ruolo di capitano come Quagliarella, che 37enne ha tutta l’intenzione di stupire ancora il pubblico del Marassi.

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli