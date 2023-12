Samardzic al Napoli? Si può già a gennaio

Tempo di lettura meno di un minuto

Il talentuoso centrocampista serbo dell’Udinese piace tanto al club azzurro, tanto da poter già arrivare nella prossima imminente finestra di mercato invernale

Lazar Samardzic continua ad essere oggetto dei desideri delle big di Serie A. Dopo il nulla di fatto con l’Inter in estate, con tanto di visite mediche eseguite e attesa per più giorni in hotel a Milano, il talentuoso centrocampista serbo è finito nel mirino del Napoli. I campioni d’Italia, alle prese con una prima parte di stagione molto deludente, vorrebbero rinforzarsi nel mese di gennaio per risalire la china. Inoltre, Zielinski andrà in scadenza a giugno 2024 e Samardzic potrebbe essere un ottimo erede. Sul giocatore resta interessata anche la Juventus.

Sandro Caramazza

Fonte foto: calciomercato.com