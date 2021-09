Salvate il soldato Eusebio: altra panchina, altro esonero

Il primo allenatore della Serie A licenziato è Di Francesco, che in tre giornate al Verona ha raccolto zero punti. Al suo posto Igor Tudor

I tempi cambiano e il calcio non aspetta nessuno. Lo sanno i giocatori, i tifosi e soprattutto gli allenatori. Lo sa bene, a suo malgrado, Eusebio Di Francesco, esonerato dopo appena tre giornate di Serie A. Per il tecnico abruzzese, sono stati fatali i zero punti raccolti contro Sassuolo, Inter e Bologna. La società guidata dal patron Setti ha voluto rompere sin da subito gli indugi, sollevando dall’incarico l’erede di Ivan Juric (andato al Torino). Ora alla guida del Verona ci sarà Igor Tudor. L’ex difensore della Juve in A ha salvato due volte l’Udinese subentrando in corsa, poi alla terza stagione è stato esonerato. Lo scorso anno è stato il vice di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve.

Igor Tudor

RECORD NEGATIVO

Se la carriera di allenatore di DiFra fosse un film, la si potrebbe intitolare “Salvate il soldato Eusebio“. Dopo le notevoli esperienze con Sassuolo (promozione storica in A e qualificazione in Europa League) e soprattutto Roma (finale di Champions League sfiorata), Di Francesco è andato in contro a tutta una serie di sciagurate avventure senza vie d’uscita. Con l’esonero a Verona, il tecnico abruzzese tocca la negativa cifra di tre esoneri in quattro stagioni consecutive con tre squadre diverse (Roma, Cagliari e Verona), senza dimenticare l’intermezzo di Genova con la Sampdoria, in cui decise di rescindere il contratto dopo aver ottenuto 3 punti in 7 gare. A ciò si aggiungono le 19 partite di fila senza bottino pieno.

DI CHI È LA COLPA?

Un esonero dopo tre giornate non può di certo passare inosservato. Le colpe su questo matrimonio andato in rovina sono complicate da imputare, in quanto potrebbero essere implicate anche altre questioni extra-campo. Valutando il lavoro di Di Francesco, ovviamente, non è stato positivo ma, al contempo, non tutto è da buttare. Fra le tre gare giocate, quella contro l’Inter campione d’Italia in carica, a parte il risultato (1-3), è stata giocata molto bene dagli scaligeri. Per più di 70 minuti, il Verona è riuscita a mettere in seria difficoltà la squadra di Inzaghi, che poi ha vinto la partita grazie al talento subentrato dalla panchina. Il vero tallone d’Achille del Verona rimane l’attacco, tra i peggiori della Serie A, privo di una vera e propria punta di peso che possa concretizzare quanto creato dai centrocampisti dietro. Dall’altro lato la società non ha voluto credere fino in fondo in Di Francesco, non vedendo in lui qualche margine di prospettiva postitiva in più verso il futuro. Sicuramente, si tratta, sia da una parte che dall’altra, di una vicenda piuttosto negativa e di un tempo di lavoro sprecato. Soltanto il tempo ce lo dirà se la scelta della società sia stata corretta o meno.

