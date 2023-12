Salernitana: richiamato Sabatini come direttore generale

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo un anno e mezzo, i campani richiamano l’ex dirigente per provare a raggiungere una salvezza che al momento sembra un traguardo molto difficile

Non è stato un inizio di stagione facile per la Salernitana, ultima in classifica dopo sedici giornate e con una sola vittoria conquistata a fronte di dieci sconfitte. Per questo motivo, il presidente Iervolino ha deciso di ingaggiare Walter Sabatini come direttore generale. L’ex dirigente, tra gli altri, della Roma, nella stagione 2021-2022 aveva contribuito all’insperata salvezza della formazione campana. Ora, la Salernitana ha deciso di richiamarlo sperando di poter ripetere quell’impresa. Sabatini prenderà il posto di Morgan de Sanctis, attuale DG, che nei prossimi giorni parlerà con la società per definire meglio il suo ruolo all’interno del club. Non è escluso in ogni caso che l’ex portiere possa vedere il proprio contratto rescisso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Salernogranata.it)