Salernitana: Paulo Sousa nuovo allenatore al posto di Davide Nicola

Il tecnico dei campani mandato via per la seconda volta in un mese, a sostituirlo sarà il portoghese

Ad un mese di distanza, Davide Nicola è stato nuovamente esonerato. A gennaio il presidente Iervolino tornò immediatamente sui suoi passi, richiamando il tecnico pochi giorni dopo. Ora invece, la decisione è definitiva. Fatale per Nicola è stata la sconfitta di lunedì sera per 1-0 sul campo del Verona, che ha riportato la Salernitana a soli quattro punti dalla zona retrocessione. Al suo posto è stato scelto Paulo Sousa, ex allenatore, tra gli altri, di Fiorentina e Polonia (dove ha già incrociato Piatek). Il tecnico portoghese dirigerà gli allenamenti della formazione campana già da oggi e sarà poi presentato in via ufficiale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.it)