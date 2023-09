Salernitana: pace fatta tra Dia e società, il giocatore ci sarà sarà contro l’Empoli

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo tre partite saltate a causa delle discussioni con il club e di un infortunio, l’attaccante senegalese torna a disposizione di mister Paulo Sosa per la trasferta toscana di questa sera

Non è stato un inizio di stagione facile per Boulaye Dia. La cessione al Wolverhampton saltata proprio negli ultimi giorni di mercato ha incrinato i rapporti tra lui e la Salernitana. Durante la pausa per le nazionali, il giocatore senegalese si è addirittura reso irreperibile per diversi giorni mentre la società attendeva il suo ritorno a Salerno, tant’è che il club campano lo ha punito con una multa di 30 mila euro. A ciò si è aggiunto un infortunio muscolare, seppur non grave. Tutto risolto, o almeno così sembra: Dia infatti è stato convocato da Paulo Sosa per la sfida di questa sera in trasferta contro l’Empoli. Non partirà dal primo minuto, ma probabilmente sarà impiegato a gara in corso. Un segnale di distensione che non può che giovare a tutte le parti in causa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Milannews.it)