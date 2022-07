Salernitana on fire, due colpi: Botheim più Lovato

Primi movimenti estivi per i granata. Il nuovo Direttore sportivo Morgan De Sanctis ha chiuso per l’attaccante ex Krasnodar e il promettente difensore

La Salernitana si muove sul mercato. Il Ds granata, Morgan De Sanctis ha piazzato due colpi: uno per l’attacco e uno per la difesa. Si tratta di Erik Botheim e Matteo Lovato. Il primo è una prima punta, classe 2000, arrivato svincolato dopo l’esperienza di pochissimi mesi in Russia al Krasnodar. Il giocatore si era trasferito a dicembre ma a causa della guerra si è poi liberato a zero proprio a marzo. Quanto a Lovato, il giocatore è rientrato nell’operazione Ederson-Atalanta. Dopo la retrocessione a Cagliari, il giovane difensore potrà continuare a giocare in Serie A. Entrambi, tra poche ore, firmeranno il nuovo contratto con la Salernitana.

Sandro Caramazza