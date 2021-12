Salernitana: non c’è un’offerta ufficiale d’acquisto, a rischio la permanenza in Serie A

Salernitana: non c’è un’offerta ufficiale d’acquisto, a rischio la permanenza in Serie...

Se entro fine anno non arriverà una proposta vincolante si andrà verso l’esclusione dal campionato

L’odissea della Salernitana nella ricerca di nuovi acquirenti continua. Al momento, stando alle fonti ufficiali, i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust non hanno ricevuto offerte concrete per le loro quote azionarie né hanno avviato alcun tipo di trattativa con potenziali interessati. La situazione ora si fa seria perché, stando al regolamento, se entro fine dicembre non dovesse arrivare nessun’offerta di acquisto vincolate il club campano non beneficerebbe della proroga di 45 giorni per perfezionare l’atto di vendita e rischierebbe dunque l’esclusione dal campionato di Serie A.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.com)