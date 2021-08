Salernitana in Serie A: muscoli, polmoni e corsa per mantenere la categoria

Dopo il rocambolesco primo match giocato – e perso – dai campani nel massimo campionato italiano possiamo già compiere alcune riflessioni sulla squadra messa a disposizione di mister Castori

Dopo 23 lunghi anni la Salernitana è tornata a riassaporare i campi della Serie A. Lo ha fatto la scorsa domenica su quello del Bologna, in un match ricco di gol (5), espulsioni (3) e ribaltoni. Eppure è opinione diffusa che a questa squadra manchi qualcosa per mantenere la categoria e non ritrovarsi già nelle prime settimane di campionato a sgomitare nei bassifondi della classifica. E’ davvero così? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Federico Bonazzoli esulta dopo il gol del momentaneo 1 a 0 segnato su calcio di rigore

Nella partita contro il Bologna – e ancor di più in quella in programma domenica contro la Roma – il tecnico marchigiano avrà infatti gli uomini contati in difesa e in attacco. Tuttavia, non è solo numericamente che la Bersagliera è deficitaria: ciò che manca alla compagine campana sono soprattutto calciatori di esperienza e di qualità. La gara persa con gli emiliani infatti ha messo in risalto – soprattutto dopo l’uscita del centrale Strandberg – la mancanza di esperienza in fase difensiva. Tuttavia, una volta in vantaggio, i granata hanno accusato anche la mancanza di qualità nella zona nevralgica del campo: con le squadre in inferiorità numerica e col Bologna tutto sbilanciato in avanti alla ricerca del pareggio, sarebbe stato utile un centrocampista dai piedi buoni, capace di tenere palla, di far girare la squadra e di lanciare i compagni in contropiede negli spazi che i rossoblù lasciavano. Qualità e di esperienza: sono queste le caratteristiche che sembrano mancare alla rosa di Castori, la quale non difetta certo di muscoli e polmoni.

I calciatori granata ringraziano i tifosi ospiti presenti dopo il fischio finale di Bologna-Salernitana

Il tecnico nativo di San Severino dovrà dunque lavorare molto sul reparto mediano – sempre che non arrivi il mercato a dare una mano –, equilibrando qualità e quantità. Nel terzetto centrale di centrocampo, attualmente composto dai due Coulibaly e Capezzi – o Obi – appare necessaria la presenza di un calciatore con visione di gioco il quale, una volta ricevuta una palla recuperata, sappia già cosa deve fare. Dialogare con gli altri due compagni di reparto, azionare le ali, innescare la seconda punta o lanciare il centravanti: questo è quello che è mancato alla Salernitana contro i felsinei. Se il vertice basso non ha i piedi educati c’è bisogno di una mezz’ala di qualità che abbia le caratteristiche sopraindicate: a Castori il compito di trovarlo o, in caso contrario, escogitare qualche escamotage che possa risolvere tale difetto. Muscoli, polmoni e corsa potrebbero non bastare per rimanere in Serie A.

Fonti foto: ussalernitana1919.it

Fabrizio Scarfò