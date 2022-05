Salernitana e Cagliari, ultimi 90′ di fuoco: paradiso per una, inferno per l’altra

Granata e sardi si giocano tutto all’ultima giornata di campionato. La distanza è di appena due lunghezze a favore dei campani

Ultimi 90′ di fuoco in Serie A tra corsa Scudetto, treno Europa e lotta per non retrocedere in Serie B. Sette squadre complessivamente coinvolte per un rush finale da pelle d’oca. Due di queste sono Salernitana e Cagliari. A distanza di 766 km, le due squadre si giocheranno il loro futuro in Serie A. All’Arechi ci sarà un clima sudamericano con l’intero popolo granata a spingere la squadra di Nicola verso una salvezza fino a un mese fa quasi insperata. Al Penzo di Venezia, i rossoblù guidati dall’ex bandiera Agostini proveranno il tutto per tutto per non perdere la categoria. Domenica intorno alle 23, ci sarà il verdetto definitivo: paradiso per una, inferno per l’altra.

MATCH POINT

Il destino è nelle mani della Salernitana, avanti di due sole lunghezze dal Cagliari: 31 vs 29. Ai campani basterebbe anche un pareggio in caso di non vittoria del Cagliari a Venezia, ma guai a fare calcoli, la vittoria è davvero l’unica fonte di garanzia. Per la squadra di Nicola arriva il terzo e ultimo match point salvezza dopo i primi due sprecati contro lo stesso Cagliari all’Arechi e ad Empoli. Due pareggi per 1-1 ottenuti in modo totalmente diverso. Contro i sardi con rete di Altare allo scadere dopo il vantaggio di Verdi; al Castellani, dopo essere passati in svantaggio per opera di Cutrone e aver recuperato il match con Bonazzoli. In aggiunta, l’errore dal dischetto di Perotti e i miracoli targati Vicario. Adesso, la Salernitana cercherà la salvezza contro l’Udinese di Cioffi. Gara assolutamente non scontata in cui le motivazioni faranno la differenza. L’Arechi è pronto, c’è da capire se lo sarà anche la Salernitana.

VINCERE E PREGARE

La lotta salvezza sembra in realtà un’immagine quasi speculare della lotta al vertice. Il Cagliari così come l’Inter dovrà vincere la sua partita e sperare in un passo falso della diretta concorrente. A Venezia, gli uomini di Agostini sono obbligati ad un solo risultato: il 2. Vincere e pregare per rimanere in Serie A. Annata decisamente complicata per il club sardo che ha cambiato tre volte la guida tecnica in panchina senza mai riuscire a trovare la quadra definitiva. Dopo gli avvicendamenti Semplici e Mazzarri, spetterà proprio all’ex bandiera Agostini (otto anni e mezzo in Sardegna da calciatore e sei anni da collaborate prima e allenatore poi) guidare i rossoblù verso la permanenza in massima serie. C’è da mettere da parte le cose che non hanno funzionato (tante) e non sbagliare la trasferta di Venezia. Il resto è da lasciare al fato e al ‘dio del calcio’.

