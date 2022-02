Salernitana, cambio in panchina: Colantuono esce, Nicola entra

In casa campana, si è deciso per uno switch sulla guida tecnica. Il club del patron Iervolino ha deciso di fare affidamento all’ex allenatore del Torino

La Salernitana cambia nuovamente il proprio tecnico. A Stefano Colantuono subentra Davide Nicola. L’ex allenatore di Torino e Genoa tra le tante ha già firmato il nuovo contratto con la società campana. Niente da fare per Colantuono che, nonostante il doppio pareggio con Spezia e Genoa, non è riuscito a salvare la panchina. L’ultima vittoria della Salernitana risale al 9 gennaio, Verona-Salernitana 1-2. Si tratta del secondo cambio in panchina della stagione per i campani. Colantuono infatti era subentrato lo scorso ottobre a Fabrizio Castori, il tecnico della storica promozione.

Sandro Caramazza