Salernitana alla ricerca del sostituto di Maggiore: si guarda in casa Fiorentina

Il centrocampista ex Spezia rischia uno stop di quasi due mesi. Il DS Morgan De Sanctis ha chiesto informazioni al club viola per il talentuoso Zurkowski

Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Salernitana: è Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco, lo scorso anno in prestito all’Empoli dove ha totalizzato 37 presenze condite da sei gol e tre assist, in questa prima parte di stagione ha giocato nella Fiorentina, proprietaria del suo cartellino. Pochissimi però i gettoni finora, quattro presenze tra Serie A e Conference League. Adesso ci pensa la Salernitana. Nicola, infatti, dovrà fare a meno di Giulio Maggiore almeno per un mese e mezzo, vista la lesione al quadricipite sinistro. Zurkowski potrebbe fare al caso granata. Sul giocatore c’è però anche il suo ex Empoli. Sarà bagarre a gennaio.

Sandro Caramazza