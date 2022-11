Sabiri, la Sampdoria lo mette sul mercato: due squadre di Serie A interessate

Il talentuoso centrocampista marocchino non ha convinto Dejan Stankovic. A gennaio potrebbe partire, sia la Roma che la Fiorentina avrebbero già chiesto informazioni

Abdelhamid Sabiri potrebbe lasciare la Sampdoria a gennaio. Deki Stankovic non è convinto dall’atteggiamento del ragazzo marocchino, che nelle ultime partite ha accusato un problema fisico probabilmente ad appannaggio della sua Nazionale. E’ sul mercato. In Italia piace, eccome. Sia la Roma che la Fiorentina avrebbero messo già gli occhi sul calciatore che andrà a giocarsi il Mondiale in Qatar. Il classe 1996 può anche partire per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Sia Mourinho che Italiano aspettano in attesa del da farsi.

Sandro Caramazza