Sabatini in sala stampa con l’ossigeno: “Mollare mai!”

Il DS della Salernitana ieri ha presentato il nuovo allenatore dei campani, Fabio Liverani. Il dirigente non molla mai né nel calcio né nella vita

Walter Sabatini ieri si è presentato in sala stampa per presentare Fabio Liverani, che è diventato il nuovo allenatore della Salernitana dopo l’esonero di Pippo Inzaghi. Per l’ex tecnico di Lecce e Parma non sarà certamente facile. La Salernitana è ultima in classifica a 13 punti ed è distante sette punti dal Sassuolo quartultimo. Sfida complicatissima, ma non impossibile. Lo sa bene Sabatini. Lo storico dirigente, ieri con tanto di ossigeno sintetico in bella mostra, si è dimostrato ancora una volta un leone sia dentro che fuori dal campo. E’ lui il primo a credere nella salvezza della Salernitana, proprio come successo due anni fa quando i campani raggiunsero una clamorosa permanenza in Serie A grazie ad un girone di ritorno straordinario. Artefice di quella cavalcata appunto Sabatini. Nulla è impossibile con Walter alla guida.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il fatto quotidiano