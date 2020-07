Ruud Kroll: un pezzo di “Arancia meccanica” a Napoli

La storia della seconda giovinezza del forte difensore olandese che sfiorò lo scudetto col Napoli

Ruud Krol è stato un grandissimo giocatore, uno di quelli che col suo modo di interpretare il ruolo, lo ha rivoluzionato.

Per undici stagioni è stato uno dei capisaldi dell’Ajax delle meraviglie che ha dominato il calcio e della nazionale olandese.

Nelle fila dei lancieri ha vissuto tutta l’epopea, dai primissimi albori, fino alla caduta.

Nella stagione 1970-’80 arriva terzo nella classifica finale del “Pallone d’oro” poi a fine stagione chiude con il club di Amsterdam per andare a chiudere la carriera a Vancouver o almeno così sembrerebbe.

In Canada Ruud gioca solamente 16 partite ed agli albori della stagione successiva Antonio Juliano, l’allora DS del Napoli, con un bliz portò il calciatore olandese nel capoluogo campano (inizialmente in prestito per poi prenderlo definitivamente).

Quello che stupiva era la sua grande capacità di palleggio, merce rara a qui tempi per un difensore, il che gli assicurò una grande carriera da terzino sinistro e poi da difensore centrale e libero, grazie anche alla sua visione del gioco, degna di un centrocampista.

In Campania fu amore a prima vista: si fermò per tre stagioni ed alla prima sfiorò lo scudetto, lottando con La Juventus e la Roma, fino alla fine e lui vinse il premio come miglior straniero dell’anno.

L’anno successivo fu l’ultimo a vedere il Napoli ad un certo livello per qualche anno: la squadra si piazzò al quarto posto e Krol fu la solita certezza per tutto l’anno.

Alla terza stagione iniziarono i problemi: la squadra non entra in forma e mister Pesaola impone a Ruud di non schiodarsi dalla difesa.

La squadra va male e si salva per un soffio, la stagione successiva è ancora peggio: il Napoli si salva veramente per un soffio e non è un caso se quella è la stagione in cui lui gioca meno.

Subisce un grave infortunio, deve operarsi e quando torna non è lui.

A fine stagione, da vero signore, toglierà il disturbo.

A Napoli però non lo hanno dimenticato: ancora oggi, tra i tifosi più anziani, viene ricordato e non perché abbia vinto con quella maglia, ma perché era veramente il difensore più forte che i partenopei avevano visto giocare fino a quel momento.

Ruud Krol impegnato in una gara contro il Verona



Fonte foto: extranapoli.it

Firma: Alessandro Nardi