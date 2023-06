Rudi Garcia ufficialmente nuovo allenatore del Napoli

Lo stesso Presidente De Laurentiis lo ha annunciato con un tweet, dandogli il benvenuto ed un in bocca al lupo

E’ terminata quindi la lunga selezione effettuata dal Presidente del Napoli che, molto scrupolosamente, ha voluto trovate quella che per lui è la persona giusta per guidare la compagine partenopea. De Laurentiis, nel suo tweet, afferma di aver conosciuto e frequentato Rudi negli ultimi 10 giorni. Sappiamo tutti quanto sia complesso rapportarsi con la personalità di Aurelio e quanto ingombrante egli sia come presidente, quindi andava trovato un allenatore non solo con le dovute qualità tecniche e professionali, ma sicuramente anche dalle spiccate qualità umane che possano permettere la coesistenza di entrambi, affinché il timone azzurro sia saldo e sempre con il vento in poppa. Il 59enne allenatore francese rientra in Europa dall’Arabia Saudita dove ha allenato l’Al-Nassr, la formazione dove milita anche Cristiano Ronaldo. Rudi è stato anche allenatore della Roma dal 2013 al 2016 (esonerato nel gennaio 2016 e sostituito proprio dal suo predecessore sulla panchina napoletana Luciano Spalletti). Sulla panchina del Lilla ha conquistato il campionato e la coppa nazionale nel 2011, con la Roma due secondi posti, mentre in Europa ha raggiunto una finale di Europa League nel 2018 con il Marsiglia, persa contro l’Atletico Madrid, e una semifinale Champions nel ’20 con il Lione, sconfitto dal Bayern.

Garcia si è presentato anch’egli con un messaggio sui social: “Che piacere sposare il progetto Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia. RG“

Fonte foto: areanapoli.it

Luigi A. Cerbara