Rottura Ronaldo-Manchester United: addio già a gennaio

Nel Derby la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ovvero CR7 in panchina per tutti e 90 i minuti. Si pensa all’addio anticipato

Cristiano Ronaldo andrà via a gennaio dal Manchester United. Questa la notizia che trapela dall’Inghilterra. Il Derby di Manchester tra City e United vinto con un punteggio tennistico 6-3 dai Citizens ha aperto alla rottura definitiva. CR7 non ha giocato nemmeno un minuto assistendo al tracollo dei suoi dalla panchina. Già in estate il suo agente Mendes aveva fatto di tutto pur di farlo andare via da Manchester per andare a giocare in una squadra da Champions League. Niente da fare. Ronaldo è rimasto ai Red Devils con ten Hag a giocare l’Europa League. Inoltre avrebbe anche rifiutato un super contratto dall’Arabia Saudita da 242 milioni di euro. Ora a gennaio la possibile separazione anche se non c’è la fila per prenderlo.

Sandro Caramazza