Ronaldo-Ramsey, Spal ko. Analisi e pagelle

Al Mazza, vince la Vecchia Signora grazie alle reti di CR7 e del gallese, raggiunta quota 60 in graduatoria

Termina 1-2 Spal Juventus, decisive le marcature di Ronaldo e Ramsey per i bianconeri; inutile il gol della speranza targato su rigore dal solito Petagna. Juve, momentaneamente a +4 sulla Lazio e a +6 sull’Inter.

Nelle file spalline, confermato per larghi tratti l’undici uscito sconfitto al Via del Mare di Lecce, unica novità, fuori Di Francesco, presente dal primo minuto il brasiliano Strefezza.

Tra i bianconeri, Sarri lancia Chiellini dal primo minuto insieme a Rugani; in centrocampo non c’è Pjanic, dentro Ramsey con Bentancur e Matuidi. In avanti, ritorna CR7, coadiuvato da Dybala e Cuadrado.

IL SOLITO CR7

Primo tempo equilibrato per più di 35 minuti abbondanti in quel di Ferrara tra Spal e Juventus, con gli spallini molto coraggiosi e alti e una Juve, sempre pericolosa con gli individualismi dei vari Dybala e Ronaldo. Il primo squillo del match arriva subito ed è di marca biancoazzurra con Petagna, che con una conclusione centrale inizia a riscaldare i guantoni di Szczesny.

Dopo il gol annullato al quarto minuto per offside di CR7, i bianconeri ci provano a più riprese con l’asse Alex Sandro-Cuadrado, che con due azioni quasi fotocopia con cross del primo e chiusura del secondo vanno vicini al gol del vantaggio. Le due squadre pressano molto alte favorendo più il tatticismo che azioni pericolose: per i ferraresi ci prova Strefezza al 22’esimo, bravo ancora Szczesny; mentre per gli ospiti è Dybala, al minuto 36’, a far tremare il Mazza con una fantastica conclusione di sinistro, stampatasi sul palo interno.

Quattro minuti dopo, però, è flash bianconero con tre tocchi: pallone di Ramsey sulla corsa di Cuadrado, cross preciso del colombiano e puntuale anticipo di Ronaldo per l’1-0. Primo tempo che va a concludersi dopo un minuto di recupero sul vantaggio della capolista.

SUCCESSO CON UN PO’ DI DIFFICOLTA’

Ripresa divertente ed emozionante con punteggio in bilico fino alla fine. La Juve inizia con il piede premuto sull’acceleratore e dopo due minuti sfiora la rete del raddoppio con Ronaldo, il cui diagonale di destro trova la buonissima deviazione in angolo di Berisha. I bianconeri gestiscono bene, con gli spallini che fanno a fatica a riprendere il ritmo della prima parte di gara, tanto che nel giro di cinque minuti rischiano di subire il doppio passivo prima con Cuadrado e poi con Ramsey, in entrambi i casi conclusioni vicinissime allo specchio.

Al quarto d’ora, però, ecco il 2-0 bianconero: Dybala verticalizza alla grande per l’inserimento di Ramsey, che batte Berisha con un dolcissimo lob. Il doppio vantaggio addormenta il match cosi come anche alcuni giocatori della Juve, che calano di tensione, rimettendo in partita la Spal: minuto 69’, contatto in area tra Rugani e Missiroli, per il signor La Penna non c’è nulla ma dopo richiamata al Var, causa il mancato funzionamento dello schermo per rivedere il tutto, adotta lo stile inglese, ovvero si fida dell’assistente Var Di Bello, decretando il penalty per gli spallini; dal dischetto Petagna accorcia le distanze.

Il gol rianima il Mazza e gli uomini di Di Biagio, che provano a pressare nuovamente più alti la Juve. La capolista, però, gestisce bene il vantaggio, non rischiando praticamente niente e anzi va vicina al terzo gol con CR7, che su punizione prende in pieno la traversa. Il match termina dopo 6’di recupero sul punteggio di 2-1.

Prova dispendiosa della Spal, che prova a metterla sulla corsa e sul fisico, tenendo, comunque, botta ai campionissimi bianconeri. Nel finale, forse bisognava osare qualcosa di più.

Vittoria con risultato in bilico fino alla fine per la Juve, che, però, rispetto alle uscite precedenti gioca meglio e vince meritatamente. Due gol, due legni presi e poi piccolo blackout sul gol spallino.

PAGELLE

Szczesny: 6 Poco impegnato per tutta la gara, le uniche parate compiute nel primo tempo su Petagna e Strefezza. Sul rigore, viene spiazzato molto bene dall’attaccante scuola Milan.

Danilo: 5,5 Poco incisivo in fase offensiva e un po’ distratto in quella di ripiegamento. Meglio nelle uscite precedenti.

Rugani: 5,5 Causa il rigore che rimette in discussione match e vittoria. Troppo precipitoso su Missiroli, lì un difensore esperto deve fermarsi e temporeggiare.

Chiellini: 6 Più di 50 minuti sufficienti per il leader rientrante, ha bisogno ovviamente di maggior campo e minutaggio per poter entrare nella sua completa condizione. Dal 54’ de Ligt: 6 Fa il suo compito senza sbavature, difendendo bene la porta.

Alex Sandro: 6,5 Ottima gara del terzino brasiliano, l’opposto del suo connazionale sull’altro lato. Propositivo in fase offensiva e attento in quella difensiva.

Ramsey: 7 Grande prestazione del gallese, forse la migliore da quando è in bianconero. Nel primo gol inizia l’azione, mentre il secondo lo finalizza direttamente lui. Dal 73’ Rabiot: 6 Buon ingresso, dà qualità e fisicità.

Bentancur: 6,5 Uno dei migliori del centrocampo bianconero, sostituisce alla grande Pjanic, gestendo bene i ritmi della gara, dando geometrie e ordine.

Matuidi: 6 Solita partita di quantità, impegno e sacrificio del francese. Dal 79’ Bernardeschi: 6 Entra e si mette mezz’ala, buon spezzone di partita.

Cuadrado: 6,5 Altra buona prova da esterno alto per il colombiano, propositivo e pericoloso con le sue folate. Si addormenta un po’ sul 2-0 ma non deve succedere.

Ronaldo: 7 21esimo gol in campionato, undicesimo di fila (non contando l’assenza col Brescia), ennesimo sigillo in 998 presenze, in più la traversa su punizione. Che dire di più…

Dybala: 7 Incanta il Meazza con una gara da grande giocatore, prima prende un palo clamoroso poi serve l’assist al bacio per il raddoppio di Ramsey.

Sarri: 6,5 Bisognava pensare solo alla Spal e lo si è fatto, a parte i 10 minuti di rilassatezza dopo il 2-0. Oggi schiera nuovamente Cuadrado esterno alto e fa bene.

Dichiarazioni post-match Sarri

“Siamo in crescita rispetto alle ultime uscite, dobbiamo però chiudere le partite perchè si rischia di trascinarle così fino alla fine. Al di là dei gol fatti, oggi abbiamo fatto molto bene e costruito tanto”

Sandro Caramazza