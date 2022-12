Ronaldo a Dubai, ma in Arabia Saudita aspettano il suo sì

CR7 è volato direttamente negli Emirati Arabi Uniti dopo le fatiche del Mondiale. Intanto, l’Al-Nassr attende la risposta dal fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo a Dubai, ma a Riad lo aspettano 250 milioni di euro l’anno. Il fuoriclasse portoghese è in attesa di decidere sul suo futuro. L’offerta dei sauditi dell’Al-Nassr è clamorosa, ma CR7 si è preso del tempo per capire se ci siano ancora margini per rimanere a grandi livelli in Europa dopo il burrascoso divorzio col Manchester United. Dopo il Mondiale, Ronaldo è volato in Spagna dove si è allenato a Valdebebas con un personal trainer, proprio al fianco del Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’accordo con la squadra dell’ex Roma Rudi Garcia dovrebbe essere fino al 2025, ma l’attesa non può essere infinita.

Sandro Caramazza