Romelu Lukaku una questione di cuore, soldi e muscoli fragili

Un ritorno in pompa magna con tante emozioni e dichiarazioni d’amore ma che rischia di far saltare il banco molto più che i tifosi sugli spalti per i suoi goal

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è stata realmente una grande operazioni di mercato, ma questo in considerazione di quanto da lui fatto nel club nerazzurro nell’esperienza precedente. Adesso si corre il rischio di trovarsi tra le mani una patata, se non bollente, quantomeno bella calda. Dopo il nuovo infortunio (leggi qui), il calcolo costi/benefici fa pendere la bilancia dal lato sbagliato. Erano tutti felici in estate per un’operazione che aveva effettivamente accontentato tutte le parti, ora però c’è il rischio che si aprano scenari inaspettati e molto meno gioiosi per tutti. L’Inter deve fare bene i conti e riscattare Romelu, a fine stagione, non ci sembra nei suoi interessi. Sono stati investiti circa 19 milioni tra prestito e stipendio e un nuovo prestito non potrebbe costare meno. Dopo le dichiarazioni d’estate, Lukaku non sarebbe di certo felice di tornare a Londra e siamo sicuri nemmeno il Chelsea di riaccoglierlo. La stagione è lunga e tutto può accadere, ma la situazione è tutt’altro che semplice e il grande affare/amore potrebbe clamorosamente sfociare in tutt’altro che un lieto fine.

Fonte foto: eurosport.it

Luigi A. Cerbara