Romane sempre più a fondo, stagione anonima per Mourinho e Sarri

La prima stagione di grandi allenatori come Mourinho e Sarri sulle panchine di Roma e Lazio si pensava potesse essere difficile, ma trovarsi a gennaio lontanissimi dalla zona Champions e con mille problemi forse non era previsto. Le due squadre sono in netta difficoltà, condividono la stessa posizione di classifica e non sembrano destinate a migliorare nel breve periodo. La Roma continua ad avere dei black-out preoccupanti nelle grandi sfide, con la vittoria contro l’Atalanta che si è rivelata un’eccezione invece di fare da trampolino di lancio contro le compagini sulla carta più forti. La Lazio invece si regge sui soliti singoli, Immobile e Milinkovic-Savic su tutti, ma fatica troppo in fase difensiva ed a far entrare alcuni calciatori negli schemi, Luis Alberto il caso più eclatante.

Mourinho e Sarri chiedono rinforzi sul mercato, ma le loro squadre in alcuni momenti non sembrano neanche appartenergli; i giallorossi hanno dei crolli psicologici, come quello contro la Juventus, che le squadre dello Special One non hanno mai avuto, con i giocatori che mancano di personalità nei momenti più importanti, mentre i biancocelesti fanno vedere ben poco del gioco che caratterizza solitamente le squadre di Sarri e soprattutto sono un colabrodo in difesa, con 39 reti subite che ne fanno una delle peggiori retroguardie del nostro campionato.

La stagione dei due tecnici può essere ancora raddrizzata dalle coppe: l’Europa League per la Lazio e la Conference League per la Roma, più ovviamente la Coppa Italia dove entrambe esordiranno tra qualche giorno. Per gli uomini di Sarri la sfida al Porto non sarà semplice, mentre la Roma aspetta ancora di conoscere il prossimo avversario in una competizione nella quale è tra le favorite per la vittoria finale. Fare un buon cammino nelle coppe e provare a risalire in campionato sarà l’obiettivo di due squadre in difficoltà che stanno disputando una stagione davvero anonima.

