Roma: Zaniolo si allena in gruppo, ma con il Milan la trattativa è bloccata

Ad una settimana dalla fine del mercato c’è ancora molta distanza tra le richieste del club giallorosso e quelle dei rossoneri

Con l’inizio del 2023, Nicolò Zaniolo e la Roma sono di fatto divenuti separati in casa. Il giocatore ha fatto capire chiaramente di volersene andare, ma il club non vuole svenderlo e soprattutto è disposto a cederlo solo a titolo definitivo. Questi sono i due principali ostacoli che stanno rendendo difficile la trattativa con il Milan. I rossoneri sono interessati all’attaccante giallorosso, però vogliono acquistarlo a condizioni diverse e molto più favorevoli rispetto a quelle indicate da Tiago Pinto. Se da un lato, infatti, la Roma chiede 40 milioni di euro cash, dall’altra il Milan non vuole andare oltre il prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni più bonus. Ieri, Paolo Maldini e Frederic Massara erano nella Capitale, per la sfida con la Lazio, ma non si hanno notizie di incontri con i dirigenti giallorossi. Nel frattempo Zaniolo, che non sarà convocato per la sfida contro il Napoli, è tornato ad allenarsi in gruppo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)