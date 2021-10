Roma: Zaniolo ci prova, vuole essere in campo contro il Napoli

Il trequartista giallorosso è uscito per infortunio nel primo tempo contro la Juventus, si temevano almeno due settimane di stop ma già contro i partenopei potrebbe essere convocato

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo, che contro la Juventus è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 26 minuti per un problema al ginocchio sinistro. Rispetto al passato recente però nulla di davvero grave, anzi, il recupero stimato in una decina di giorni sembra procedere meglio del previsto. Zaniolo infatti oggi si è allenato a Trigoria e punta almeno alla convocazione per l’importante gara di domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Decisivi i prossimi due giorni. In ogni caso, per la domenica successiva, quando i giallorossi sfideranno il Milan sempre in casa, il recupero dovrebbe essere completato. Domani invece niente Conference League.

Luca Missori

