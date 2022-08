Roma: Wijnaldum non si opera, out 3-4 mesi

L’olandese ha optato per la terapia conservativa e salterà dunque tutta la prima parte di stagione, compreso il Mondiale

C’era attesa per la decisione di Georginio Wijnaldum di operarsi o meno dopo la frattura della tibia destra occorsa in allenamento. L’olandese in accordo con i medici di Roma e Paris Saint Germain, proprietaria del cartellino, ha deciso di non operarsi e di optare per la terapia conservativa, con rientro dunque previsto nel 2023. Gini salterà dunque l’appuntamento in Qatar con l’Olanda e proverà a tornare a disposizione della Roma per l’inizio di gennaio. Il gesso verrà applicato lunedì e tra 6/8 settimane è previsto un incontro per valutare i progressi della gamba.

Alessandro Fornetti