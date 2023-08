Roma, visite in corso per Azmoun

L’iraniano è a Villa Stuart e poi si recherà a Trigoria per firmare il contratto. Arriva in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha chiuso per Serdar Azmoun, attaccante classe ’95 del Bayer Leverkusen. La formula è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. L’iraniano in queste ore sta svolgendo le visite mediche di rito a Villa Stuart e dopo ci sarà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Nella scorsa stagione Azmoun ha disputato 33 partite con il Bayer Leverkusen realizzando 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni.

Potrebbe però non chiudersi qui il mercato dei giallorossi. Nelle ultime ore il Chelsea ha aperto al prestito oneroso per Lukaku e la Roma ci sta pensando seriamente per completare il reparto offensivo. Il belga ha lavorato con Mourinho al Chelsea e al Manchester United e lo ritroverebbe in giallorosso.

