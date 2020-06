Roma, via alla terza fase della preparazione

A Trigoria compare finalmente il pallone e iniziano le esercitazioni tattiche

La Fase 3 della preparazione della Roma per la ripresa del campionato è iniziata: Paulo Fonseca ha dato il via alle partitelle e al lavoro tattico della squadra, cosi da prepararla al meglio al ritorno in campo, per il 24 giugno alle 21:45 all’Olimpico, contro la Sampdoria . Dalla ripresa degli allenamenti ad oggi, il tecnico portoghese ha scelto di dividere la preparazione in tre diversi tronconi: risveglio muscolare, fondo, e velocità/lavoro con il pallone, ricalcando i metodi di lavoro usati nella sua esperienza da allenatore dello Shakthar Donetsk, quando in Ucraina la stagione si fermava per la pausa invernale. La scelta di intensificare i carichi di lavoro gradualmente, è anche figlia del fatto che alla ripresa del campionato si giocherà ogni tre giorni e quindi ci sarà soltanto spazio per fare il lavoro di scarico dopo una partita giocata e la rifinitura prima della partita successiva. Un tour de force a cui la squadra giallorossa arriva in buone condizioni e con buona parte della rosa a disposizione: infatti sono tornati a lavorare in gruppo anche i lungodegenti Pastore, Perotti e Zappacosta. Lavoro personalizzato solo per Zaniolo e il portiere Pau Lopez che ha rimediato una microfrattura al polso alla ripresa degli allenamenti a maggio. Ma su di lui c’è ottimismo ed è possibile che possa essere già in campo contro la Sampdoria.

Kluivert (palla al piede) e Cristante (girato di schiena), in una fase dell’allenamento

Passando al mercato, Roma e Valencia hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito di Florenzi fino a fine stagione, poi i due club decideranno sul da farsi. Stesso discorso per Smalling, una volta che sarà annunciata la fumata bianca si lavorerà per acquistare il difensore inglese a titolo definitivo. Il Manchester United parte da una valutazione di base di 15 milioni di sterline.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: Laroma24.it