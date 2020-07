Roma-Verona 2-1: Vittoria della verticalità – Analisi e Pagelle

La squadra di Fonseca conferma i miglioramenti tecnici con il nuovo modulo 3-4-2-1, che porta i giallorossi a essere più veloci in controgioco. Ancora troppi però i gol mancati davanti al portiere. Il Verona gioca bene anche se meno aggressivo del solito. La formazione di Juric è comunque, anche se sconfitta, una realtà del campionato

L’inizio di Roma-Verona è bello e dinamico. Tutte e due le squadre giocano con lo stesso modulo il 3-4-2-1 e cercano la verticalità. La Roma conferma la nuova idea di gioco, con la difesa a tre e l’ampiezza relativa in fase di costruzione così da avere tutti i giocatori vicini in ciascun reparto e sviluppare un maggior dialogo tecnico, portando molti uomini nell’area avversaria (i 6 invasori tipici in questo sistema di gioco). Da squadra lenta nella manovra offensiva con questa mossa, la Roma, diventa verticale. A partire dalla difesa dove Kolarov schierato terzo centrale di sinistra col mancino può impostare con qualità. E’ questa un’ottima soluzione anche per azionare Dzeko, Mkhitaryan e Pellegrini. Il Verona fatica ad aggredire come con l’Inter, ma è verticale come sempre. Trova la prima occasione della sua partita dopo che Mancini ha tirato alto da dentro l’area piccola. Palla verticale su Di Carmine che scappa via tra Bruno Peres e Ibanez, Pau Lopez esce un po’ ritardo e sventa la minaccia. Sul ribaltamento di fronte contrasto in area tra Empereur e Pellegrini, palla e piede, l’arbitro Maresca decreta rigore. Juric l’ha prende malissimo e l’arbitro lo espelle per proteste. Batte Veretout con un piatto destro chirurgico, Roma in vantaggio 1-0. Se ci sono dubbi sul rigore, non ci sono sul gioco della Roma: più arioso del solito e finalmente verticale. La controprova è al 27′ scambio veloce Veretout, Dzeko, Mkhitaryan, scatto dell’armeno in area, tallonato dai difensori del Verona, tiro uncinato e deviazione millimetrica di Silvestri sul palo.

La partita è bella e la squadra di Juric gioca in verticale e punge con Zaccagni e Di Marco sulla sinistra, ma la Roma legge bene le traiettorie difensive. Dopo qualche affondo pericoloso del Verona, la Roma recupera il gioco nel finale: manovra perimetrale stile basket con Mkhitaryan che serve sulla corsa Spinazzola, cross dell’esterno sul secondo palo e Dzeko (in area assieme a Bruno Peres e Pellegrini) segna di testa il 2-0.

Al primo minuto del secondo tempo azione magistrale in verticale del Verona. Veloso orchestra una passante verticale per Zaccagni che attacca la linea dei cinque della Roma ben allineata e crossa, dopo aver saltato Mancini, a Pessina il quale segna in girata all’indietro di tacco. Un gol che ricorda quello di Del Piero nella finale di Coppa Campioni 1997 contro il Borussia Dortmund e che riapre la partita, 2-1. Al 57′ dopo un buon palleggio del Verona, Pellegrini lancia Bruno Peres che arriva sul fondo e mette all’indietro su Dzeko. Il bosniaco è solo, ma batte alto il possibile 3-1.

Al 64′ Pellegrini scappa via e salta Silvestri poi passa indietro, con la porta vuota, a Mkhitaryan che ha seguito: appoggio troppo morbido dell’armeno e il Verona si salva sulla linea. La Roma riprende a giocare e a portare molti uomini dentro l’area. Al 72′ bel recupero in pressing della Roma palla verticale a Dzeko che solo davanti al portiere manda ancora alto. Il Verona spinge con Salcedo che dà la profondità e la Roma soffre a uscire palla al piede. Nel finale però la Roma tiene palla allungando anche su Zaniolo che prova il sinistro parato da Silvestri. Finisce dopo l’assalto finale veronese con una vittoria della squadra di Fonseca che è frutto della sua nuova verticalità.

Gioca bene la Roma nella prima mezz’ora, più verticale finalmente. Poi il Verona viene fuori e a inizio ripresa segna il 2-1 che riapre la partita. Allora la squadra di Fonseca va in difficoltà e tornano le imprecisioni sotto porta. Nel finale buona la difesa e alla fine vittoria merita. Il Verona è meno aggressivo che contro l’Inter, ma quando palleggia e affonda è squadra interessante e pungente.

Le parole di Fonseca: “Si, è sempre difficile giocare con squadre come il Verona. Abbiamo vinto bene, potevamo chiuderla prima avendo avuto 6-7 occasioni, difensivamente non abbiamo rischiato, Pau non ha fatto praticamente nulla”.

Pagelle Roma

Pau Lopez 5,5: Meno sicuro di inizio stagione, anche con i piedi. Sulla prima azione del Verona in affondo con Di Carmine è in leggero ritardo, ma poi recupera. Nel secondo tempo compie alcune uscite a vuoto, che confermano le sue attuali incertezze tecniche.

Mancini 6: Tiene bene la posizione quando il Verona manovra orizzontalmente e verticalmente. Manca un gol in area di rigore scaligera da azione da calcio d’angolo. Quando Zaccagni lo affronta nell’uno contro uno si fa saltare, ma nel finale lotta bene nei contrasti.

Ibanez 6,5: Gioca centrale dei tre perché secondo Fonseca è il più veloce nella corsa all’indietro. Nel secondo tempo con alcuni importanti recuperi mette in pratica queste caratteristiche atletiche. (Dal 91′ Villar s.v.)

Kolarov 6: E’ il centrale di sinistra nella difesa a tre. Difende bene con due diagonali strette in area ottime. Dovrebbe costruire di più in uscita con il mancino che ha, ma in questo ruolo può togliersi molte soddisfazioni.

Bruno Peres 6: Generoso e impreciso. Corre sulla corsia destra forte in verticale e serve anche qualche buon pallone. Deve crescere al tiro e al cross. (Dal 66′ Zappacosta 6: Tiene la posizione senza sbavature)

Veretout 6,5: Gioca il suo calcio fatto di contrasti e ripartenze. Segna con precisione il rigore confermandosi specialista freddo e preciso. Nel secondo tempo al 95′ contrasta l’ultimo assalto del Verona ed è il gesto tecnico migliore della sua partita.

Diawara 6: E’ un buon passista che in questa partita ha però toccato pochi palloni. Bada più a tenere la posizione e a guardare Amrabat che a cucire il gioco. E’ comunque utile alla causa romanista questo suo sacrificio tattico. (Dal 66′ Cristante 6: Tiene la posizione senza sbavature)

Spinazzola 6: Corre bene nel primo tempo sulla corsia sinistra e crossa perfettamente per Dzeko nel gol del momentaneo 2-0. Nel secondo tempo è più tattico, ma la sua è complessivamente una buona partita.

Pellegrini 5,5: Con i piedi che ha deve fare di più. Poco verticale e solo una volta attacca la profondità. Ancora nessun tiro in porta. Si procura il rigore dubbio del vantaggio romanista. (Dal 66′ Zaniolo 6: Entra e subito allunga e tira, pian piano sta ritrovando la forza nelle gambe sua grande caratteristica atletica e tecnica)

Mkhitaryan 7: Il migliore dei suoi. Gioco, ritmo, velocità d’esecuzione con entrambi i piedi, visione del campo, corsa in verticale. E’ il giocatore che conoscevamo a Dortmund e a Londra sponda Arsenal. Nella posizione di trequartista che parte da lontano eccelle. (Dal 88′ Perotti s.v.)

Dzeko 6: Segna di testa un bel gol su assist di Spinazzola e corona un primo tempo buono con la sua classica regia offensiva a smistar palloni a cui aggiunge anche ritorni difensivi. Nella ripresa sbaglia due gol fatti, ma nel finale si riprende aiutando nel possesso palla.

Fonseca 6,5: Col nuovo modulo 3-4-2-1 ha trovato una soluzione alla lentezza della squadra, questo è un buon segnale perché il primo compito di un allenatore è trovare soluzioni. La sua Roma è ora verticale e lui ha mostrato flessibilità tattica e capacità di decodificare la situazione.

Fonte foto: sport.sky.it

Matteo Quaglini